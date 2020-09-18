Италия

Правительство Эмилии-Романьи разрешило пускать на стадионы не более 1000 болельщиков.

В первом туре чемпионата Италии два матча Серии А пройдут со зрителями — сообщает Football Italia.

Это стало возможным благодаря решению правительства провинции Эмилия-Романья, подписанное президентом региона Стефано Боначчини.

На матчи, проходящие на территории провинции, будут допущено не более 1000 зрителей, причем это касается не числа присутствующих на стадионе, а именно болельщиков, проходящих через входные турникеты.

Остальные регионы Италии пока не определились с тем, стоит ди пускать болельщиков на трубуны.

В первом туре Серии А на территории Эмилии-Романьи в воскресенье, 20 сентября, пройдут матчи Парма — Наполи (13:30 по киевскому времени) и Сассуоло — Кальяри (19:00).