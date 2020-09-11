Украина

С 14 сентября в оранжевой зоне карантина будут Киев, Харьков, Львов, Ужгород, Винница, Сумы и Хмельницкий.

Согласно постановлению кабмина, с 14 сентября ужесточатся карантинные меры в ряде населенных пунктов Украины — сообщил официальный сайт ведомства.

В том числе в оранжевой зоне оказались Киев и областные центры Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.

Это означает, что на спортивных мероприятиях, в том числе и футбольных матчах, не может присутствовать более 220 человек, причем из расчета, что плотность не должна превышать 1 человека на 10 квадратных метров помещения.

В красной зоне, где массовые мероприятия вообще будут запрещены, со следующего понедельника окажутся Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

В желтой зоне будут Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Чернигов и Черкассы.

Таким образом, в ближайшем будущем болельщиков на трибуны во время футбольных матчей в Киеве и других городах с повышенным риском заражения коронавирусом на пустят.