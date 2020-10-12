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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Перспективный форвард Аталанты Амада Траоре подписал контракт с Манчестер Юнайтед. Итальянская пресса сообщала, что сумма этого трансфера составила 40 миллионов евро.

Ну а что, конкретизировать нужно:

Бывший защитник Ливерпуля Деян Ловрен, ныне выступающий за Зенит, устроил словесную перепалку с болельщиками в соцсетях после разгромного поражения "красных" от Астон Виллы: "Вы ни черта не смыслите в профессиональном футболе".

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Динамо арендовало полузащитника Брайтона Тудора Белуцэ, однако объявлено об этом было дважды за день. В первый раз пресс-служба киевлян скрыла новость с официального сайта клуба.

На этот раз вроде пронесло:

На канале Бей-беги вышло новое видео, в котором мы рассказали о поступках, загубивших карьеру футболистов.

Манчестер Сити не знает, что такое "профукать" Лигу чемпионов.

Евгений Музыка подготовил итоговый материал о главных трансферах в последний день минувшего трансферного окна. Один переход сумел затмить даже трансферы Кавани, Партея и Кьезы.

Когда СМИ писали о предстоящей "чистке состава" в Арсенале, они определенно не соврали:

Из-за положительных тестов на коронавирус у Лунина и Пятова, в заявку сборной Украины на минувший товарищеский матч с Францией попал Александр Шовковский. Тем не менее, на поле он так и не появился.

Если так, то судьба играет злую шутку с Филипповым:

Ну и немного ностальгии:

Кепа высказался о потере места в стартовом составе Челси: "Уверен, что мне удастся изменить эту ситуацию".

Арсен Венгер выступил с неожиданным предложением: "Надо изменить правила футбола — вводить аут ногой со своей половины поля".

Done:

Классика:

На нашем сайте вышел материал о десяти памятных моментах Юргена Клоппа на посту главного тренера Ливерпуля, который он занимает уже пять лет.

7:2. Я это видел.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович победил коронавирус.

Срочно сообщите об этом Шахтеру:

Нас ожидает невероятный прорыв в медицине:

Это и без заражения коронавирусом было всем известно:

Месут Озил расторгнет соглашение с Арсеналом только в случае получения компенсации в размере 13 миллионов фунтов.

С такими темпами окончательно ведь вымрут:

Интер Майами подписал брата Игуаина.

Шахтер Донецк опубликовал годовой финансовый отчет за сезон-2019/20, по итогам которого доходы украинского клуба с учетом НДС составили 2 миллиарда 522 миллиона гривен.

Стала известна зарплата Мирчи Луческу в Динамо:

Никита Евтушенко, Football.ua