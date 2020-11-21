Италия

Количество заболевших игроков сборной Уругвая достигло десяти.

После отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке в сборной Уругвая произошла вспышка коронавируса, и новых инфицированных выявляют уже по возвращении в клубы – сообщает Football Italia.

Очередной жертвой коронавируса стал защитник Кальяри Диего Годин. Его соотечественника и товарища по команде Нахитана Нандеса, несмотря на отрицательный тест, также отправили в изоляцию в качестве превентивной меры.

Ранее сообщалось о заражении Луиса Суареса, Лукаса Торрейры и других, а общее количество заболевших в сборной Уругвая составляет на данный момент 16 человек — 10 футболистов и 6 сотрудников.