Италия

"Нерадзурри" нацелились на футболиста "сине-гранатовых".

Интер рассматривает вариант подписания защитника Барселоны Хорди Альбы.

По информации источника, миланский клуб может включить в следку по испанцу несколько футболистов, которые могут быть интересны каталонскому клубу.

Также Sky Sport Italia сообщает, что фаворитом Интера на позицию левого защитника остается Маркос Алонсо из Челси.

Альба выступает за Барселону с 2012 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанец не намерен покидать Барселону.