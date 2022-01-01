Еще один футболист Ювентуса уходит на самоизоляцию.
джорджо кьеллини, getty images
01 января 2022, 23:53
Капитан туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини сдал положительный тест на коронавирус и не поможет своей команде в ближайших матчах.
Перед утренней тренировкой клубные врачи сделали футболистам плановые тесты на COVID-19, который оказался положительным у Кьеллини. Опытный футболист уходит на самоизоляцию. Об этом сообщает официальный сайт Ювентуса.
Отметим, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали Артур и Пинсьольо.
Кроме того, Интер и Ювентус просили перенести федерацию футбола Италии матч за Суперкубок, на фоне увеличивающегося количества заражений в клубах.