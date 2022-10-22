Італія

До вашої уваги — анонс матчу 11-го туру чемпіонату Італії.

Центральним матчем суботньої програми в італійській Серії А стане протистояння між Фіорентиною та Інтером.

Не дивлячись на те, що "фіалки" у новому сезоні мають чимало проблем, команда Вінченцо Італьяно залишається однією з найцікавіших у сучасному Кальчо. Інтер у свою чергу потрошку виходить із кризи (чи може нам здається?) і натякає на повернення до боротьби за Скудетто. Та чи вийде?

ФІОРЕНТИНА — ІНТЕР

СУБОТА, 22 ЖОВТНЯ, 21:45. ФЛОРЕНЦІЯ, СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАОЛО ВАЛЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сімоне Індзагі знову стикається зі старою проблемою — участь Ромелу Лукаку у грі під дуже великим питанням. І знову протягом тижня була купа розмов, що до Фіорентини-то бельгієць вже точно має відновитися, і знову купа сподівань, але при цьому — печальний підсумок.

Навіть якщо ми якимсь дивом побачимо Лукаку у заявці, то він точно не вийде зі старту. У нього поки свої протистояння — зокрема, із виданням The Sun, яке начебто помітило його з електронною сигаретою, проте згодом швидко вибачилося.

У Фіорентини під питанням участь свого форварда — Луки Йовича. Втім, ви самі розумієте: різниця у значенні для команд таки є. Та й в обох наставників в обоймі є номери 9 — Кабрал і Джеко.

Проблеми "фіалок" у цьому сезоні розписані вже безліч разів. Тут і найважчий серед усіх календар (їм довелося грати кваліфікацію до групи Ліги Конференцій), і періодичні кадрові негаразди (хоча у багатьох команд вони серйозніші) і, як би це парадоксально не звучало, минулий сезон, протягом якого всі встигли вивчити сеньйора Вінченцо. Глобального плану B у нього, схоже, нема.

Що ж до команди Сімоне Індзагі, то після поразки від Удінезе команду наче підмінили у кращу сторону. Втім, висновки поки робити рано — чи це просто реакція гравців на критику і використання своєї індивідуальної майстерності, чи Сімоне повернувся до реальності, в якій він тренер топ-клубу, який завжди має перемагати.

Нездатність господарів Артеміо Франкі повернутися до свого найкращого зразка, повна біда в їхній обороні (матч із Лаціо — яскравий приклад) і симпатичний вигляд Інтера в останніх поєдинках (і загалом проти команд другої половини таблиці) дають нам право зробити цілком очевидний прогноз. На нашу думку, команда Індзагі переможе без ніяких проблем і буде спокійно готуватися до останніх ривків у Лізі чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Фіорентина: Терраччано — Додо, Куарта, Ігор, Бірагі — Барак, Бонавентура, Мандрагора — Гонсалес, Кабрал, Куаме

Інтер: Онана — Шкрініяр, Ачербі, Бастоні — Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Гозенс — Мартінес, Джеко

Не зіграє: Брозович (травма)

Під питанням: Йович, Соттіль — Лукаку (травми)

Цікаві факти:

- Фіорентина не перемагала Інтер з 22 квітня 2017 року. Тоді команди розіграли шалений матч, який закінчився з рахунком 5:4;

- Востаннє "фіалки" відбирали у "змій" очки на власному полі 24 лютого 2019 матчу. Матч знову таки вийшов неймовірним — 3:3;

- Команди провели між собою 168 матчів — 69 перемог на рахунку міланців, 55 нічиїх, 44 перемог у "фіалок".

ПРОГНОЗ 0:3