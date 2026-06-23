Італія

Угода з італійським фахівцем розрахована до літа 2028 року.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Дженнаро Гаттузо.

Угода з 48-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2028 року.

Останнім місцем роботи Дженнаро була збірна Італії, яку він залишив у квітні цього року після провального відбору на ЧС-2026.

За підсумками минулого сезону Лаціо посіло дев'яте місце у Серії А.

Раніше повідомлялося, що Наполі купить Хілу з Лаціо.