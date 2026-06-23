Угода з італійським фахівцем розрахована до літа 2028 року.
Дженнаро Гаттузо, ФК Лаціо
23 червня 2026, 17:47
Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Дженнаро Гаттузо.
Угода з 48-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2028 року.
Останнім місцем роботи Дженнаро була збірна Італії, яку він залишив у квітні цього року після провального відбору на ЧС-2026.
За підсумками минулого сезону Лаціо посіло дев'яте місце у Серії А.
Раніше повідомлялося, що Наполі купить Хілу з Лаціо.