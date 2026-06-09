Італія

Новий наставник римлян вважає підсилення атаки головним завданням перед стартом сезону.

Лаціо розглядає можливість підписання форварда Мілана Сантьяго Хіменеса під час літнього трансферного вікна. Мексиканський нападник потрапив до списку пріоритетних цілей римського клубу після приходу нового головного тренера Дженнаро Гаттузо.

За інформацією Джанлуки Ді Марціо, саме Гаттузо зацікавлений у запрошенні 25-річного футболіста. Наставник вважає, що команді необхідно посилити центр нападу, тому пошук нового форварда став одним із головних напрямків роботи клубу на трансферному ринку.

Хіменес приєднався до Мілана влітку 2025 року, перейшовши з нідерландського Феєнорда за 30,2 мільйона євро. Проте його перший сезон у складі россонері виявився не надто результативним.

У кампанії-2025/26 мексиканець провів 18 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч та віддав три результативні передачі. Незважаючи на скромну статистику, у Лаціо переконані, що форвард має потенціал для прогресу та може розкритися в новій команді.

Наразі невідомо, чи готовий Мілан розглядати варіант із продажем нападника вже після одного сезону в клубі. Водночас інтерес з боку Лаціо свідчить про те, що римляни активно працюють над формуванням складу відповідно до бачення Гаттузо перед початком нового чемпіонату.