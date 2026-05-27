Італійський фахівець достроково залишив римський клуб після невдалого сезону в Серії А.

Лаціо офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Мауріціо Саррі.

Як зазначає пресслужба римського клубу, сторони досягли домовленості про дострокове розірвання контракту за взаємною згодою.

За інформацією італійських медіа, рішення про відхід було ухвалене після невдалого сезону, в якому Лаціо фінішував лише на дев’ятому місці у Серії А та залишився без путівки до єврокубків.

Також повідомляється, що протягом сезону Саррі неодноразово мав публічні конфлікти з президентом клубу Клаудіо Лотіто через трансферну політику, кадрові рішення та вплив на формування складу команди.

Очікується, що найближчим часом 67-річний спеціаліст очолить Аталанту, де має замінити Раффаеле Палладіно.

Водночас Лаціо вже визначився з кандидатом на посаду нового головного тренера. За даними ЗМІ, римський клуб планує призначити Дженнаро Гаттузо, який має очолити команду перед стартом нового сезону.