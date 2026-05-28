Справа тепер за клубами.

Міланський Інтер у цьому сезоні дозрів до рішення активно шукати заміну власному основному швейцарському воротарю Янну Зоммеру, тож найближчим часом варто очікувати на різноманітні варіанти новачків на цю позицію.

Одним з основних кандидатів "змії" вважають італійського голкіпера римського Лаціо Івана Проведеля.

Із 32-річним виконавцем уже провели попередні перемовини та узгодили контракт до 2028 року з можливістю продовження ще на сезон.

Однак самі "орли" наразі переживають наслідки відходу Мауріціо Саррі з посади головного тренера, тож до призначення нового фахівця не планують трансферної діяльності.

Контракт Проведеля тим часом дійсний до кінця наступного сезону.

У цій кампанії на рахунку Івана 29 матчів, 30 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків.