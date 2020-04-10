Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

Первое июня 2019, Мадрид. На переполненном Ванда Метрополитано звучит торжественная музыка, и пока вся команда Ливерпуля собралась на подиуме, парень под 14-м номером принимает "ушастый" кубок из рук президента УЕФА Александера Чеферина. Он поворачивается задом к камере и делает мелкие-мелкие шажочки, как Роберто Карлос перед штрафным, а затем вскидывает над головой трофей Лиги чемпионов!

Этот парень – Джордан Хендерсон, один из пяти капитанов Ливерпуля, поднимавших над головой трофей Лиги/Кубка чемпионов – после Эмлина Хьюза, Фила Томпсона, Грэма Сунесса и Стивена Джеррарда. То, как Джордан поднимает трофеи, уже стало его фирменным знаком, однако всего этого могло и не быть – дорожки нынешнего капитана с клубом едва не разошлись еще в 2012 году. Давайте отмотаем время немного назад.



Хендерсон – уроженец Сандерленда, воспитанник и фанат одноименного местного клуба. Он с восьми лет находится в системе "черных котов", а в 18 впервые вышел на поле за первую команду. Как и многие футболисты его возраста, Джордан был отправлен в аренду в Чемпионшип.

Примечательно, что Хендерсон начинал свою карьеру не как "шестерка" или "восьмерка", а как… правый вингер. Именно так представляла его ВВС, когда футболист перебрался в Ковентри.

Изначально соглашение было рассчитано лишь на 28 дней, но этого хватило, чтобы в Ковентри Сити впечатлились и продлили арендный договор до конца сезона. В Ковентри Хендо забил первый гол в профессиональной карьере, а также сломал пятую плюсневую кость и еще в апреле вернулся в Сандерленд.

Два сезона подряд Джордана называли Лучшим молодым игроком в составе Сандерленда. Он был настолько хорош, что в 2011 году Ливерпуль не постеснялся заплатить внушительные на тот момент 16 млн фунтов. В своем первом сезоне Хендерсон наиграл 44 матча во всех турнирах под руководством Кенни Далглиша, снова стал Лучшим молодым игроком сезона, но теперь уже в составе "мерсисайдцев". Но при этом сказать, чтобы Джордан был особенно хорош, нельзя. Лучшее тому подтверждение – желание нового тренера Брендана Роджерса выменять его в Фулхэм на Клинта Дэмпси. Однако Хендо не захотел уходить, и обмен не состоялся.

Конкуренция с Джо Алленом, Лукасом Лейвой и недавним лучшим игроком Бундеслиги Нури Шахином не обещала быть легкой. Хендерсону пришлось довольствоваться выходами на замену. Впервые он появился в старте аж в конце ноября. Часть болельщиков критиковала Джордана за не очень зрелищную игру и склонность отдавать пасы ближнему, однако Брендан Роджерс ценил работоспособность игрока, и уже в следующей кампании Хендо был безоговорочно основным.

Матч против Манчестер Сити в 34-м туре Премьер-лиги стал для Джордана 34-м в турнире в сезоне-2013/14. "Красные" победили 3:2, но сам Джордан получил прямую красную карточку в добавленное время за фол против Самира Насри. Три матча дисквалификации. По итогам тура Ливерпуль вышел на первое место с двухочковым отрывом от Челси и трехочковым – от Ман Сити.

Без Хендерсона Ливерпуль обыграл Норвич (3:2), но затем проиграл Челси (0:2) и ухитрился сыграть вничью с Кристал Пэлас (3:3, хотя до 79-й минуты выигрывал 3:0). В последнем туре Джордан вернулся, команда обыграла Ньюкасл (2:1), но было уже слишком поздно – титул достался манчестерским "горожанам".

Помните, как Брендан Роджерс хотел избавиться от Хендерсона? Он же и доверил англичанину капитанскую повязку летом 2015 года после ухода Стивена Джеррарда. Вскоре Брендана сменит Юрген Клопп, который спустя четыре года будет рассказывать: "Самой сложной работой за последние 500 лет в футболе было заменить Стивена Джеррарда. В головах людей было предубеждение, что если кто-то не Стиви, то он попросту недостаточно хорош. Но Джордан справился с этим великолепно, он может гордиться собой".

Хендерсон определенно принадлежит к числу футболистов, которые "таскают рояль" (выполняют черновую работу – прим.) на поле, но свои 28 голов в 359 матчах за Ливерпуль он забил. Особенно красивым получился мяч в ворота Челси, признанный лучшим в сентябре 2016 в Премьер-лиге.

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Болид, который бережно конструировал Юрген Клопп, разгонялся все сильнее, и это вылилось в киевский финал Лиги чемпионов-2018. Увы, для робертокарлосовских танцев время еще не наступило – травма Мохаммеда Салаха и несколько грубых ошибок предопределили исход встречи в пользу Реала – 3:1.

Тем не менее, в сентябре Джордан продлил контракт с Ливерпулем: "Нет в мире другого места, где я хотел бы играть в футбол. Надеюсь пробыть здесь как можно дольше. Мне очень повезло быть частью этого клуба так долго, и я надеюсь, что это продлится еще", — заявил футболист.

Следующий поход за "ушастым" кубком оказался на грани провала после первого полуфинала с Барселоной. Не сказать, что "красные" сильно уступали каталонцам, но финальный свисток зафиксировал счет 3:0. В домашнем поединке Хендерсон получил повреждение в первом тайме, но постарался и доиграл матч через боль. Ливерпуль выиграл 4:0 и вышел в финал. Совпадение или нет, но спустя девять месяцев после этого у Джордана родился третий ребенок, на этот раз сын. К слову, такая же история случилась и с Мохаммедом Салахом.

Уже в июне случилось то, с чего мы начинали наше повествование – Ливерпуль в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. А в январе этого года Джордан был назван Лучшим игроком сборной Англии в 2019. Таким образом он стал первым, кто выигрывал подобный трофей и в U-21, и в первой сборной "трех львов".

Хендо, который после прихода Фабиньо сменил позицию с "шестерки" на "восьмерку" и заиграл феноменально, превратившись из гадкого утенка в прекрасного лебедя – пожалуй, не самый гламурный капитан и не столь харизматичный, как Стивен Джеррард. Однако он должен был сделать то, что не удавалось ни Стиви Джи, ни другим капитанам "красных" – поднять над головой трофей Премьер-лиги. После 29 сыгранных матчей Ливерпуль опережал ближайшего преследователя на 25 (двадцать пять!) очков и помешать его чемпионству могли разве что какие-то высшие силы.

И они вмешались. COVID-19 остановил футбол во всей Европе (почти во всей, извините, беларусы), и в Англии в том числе. Хендерсон борется и с этим. Именно капитан Ливерпуля проявил инициативу собирать деньги среди игроков Премьер-лиги для помощи Государственной службе здравоохранения Англии. Когда будет выиграна эта борьба, можно будет подумать и про титул.

Юрген Клопп как-то утверждал, что если бы ему пришлось писать книгу про Хендерсона, в ней набралось бы 500 страниц. Можно не сомневаться, что в ней появится и новая глава на 501-й. И начинаться она будет вот так: "Пока вся команда Ливерпуля собралась на подиуме, парень под 14-м номером принимает трофей из рук президента АПЛ Ричарда Мастерса. Он поворачивается задом к камере и делает мелкие-мелкие шажочки, как Роберто Карлос перед штрафным, а затем вскидывает над головой трофей Премьер-лиги!"