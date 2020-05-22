Особистості Ліверпуля

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "красных".

"Фабиньо – как маяк посреди того "организованного хаоса", который нужен Ливерпулю".

Пеп Линдерс, ассистент Юргена Клоппа

Жизнь продолжается. Даже после поражений в финале Лиги чемпионов. Именно об этом напомнил своим болельщикам Ливерпуль, подписавший Фабиньо спустя два дня после проигрыша в Киеве Реалу. "Красные" провернули совершенно нетипичную в нынешних реалиях сделку, оформив переход на следующий день после того, как появились первые слухи о нем. Манчестер Юнайтед, Арсеналу и прочим оставалось только сожалеть о том, что они упустили одного из потенциально лучших оборонительных хавбеков мира.

А ведь когда-то Фабиньо в полузащите играть не хотел.

Как и полагается всякому бразильцу, Фабиньо с детства мечтал стать футболистом. Однако не все было гладко – еще в команде U-17 местного клуба Кампинас он зачастую оставался вне состава. Тренеры ругали футболиста за излишнюю рассеянность на поле, отмечая, что во время матчей он "считал воробьев", а не играл в футбол.

Но с возрастом дела стали налаживаться, и в 2011 году Фабиньо совершил свой первый прорыв. В матче за Кубок Сан-Паулу среди команд U-20 правый защитник удивил всех, заработав два пенальти в ворота соперника. После этого в клуб посыпались предложения, и Фабиньо выбрал один из бразильских грандов – Флуминенсе.

В Рио-де-Жайнейро наш герой провел полтора года, в основном довольствуясь ролью дублера Уолласа (того самого, что числился в Челси и Интере). Когда в офис Флуминенсе пришло предложение в полмиллиона евро от Риу Аве по Фабиньо, бразильский разве что только ленточку не повесил на игрока. Позже в Флу объяснили, дескать Фабиньо все равно был только третьим выбором на позиции правого защитника в молодежке – позади не только Уолласа, но и Игора Жулиана (среди множества аренд этого игрока есть и командировка в Саморин из Второй лиги Словакии).

В Португалии Фабиньо сфотографировался с президентом клуба, отыграл тайм в товарищеском матче против сформированной профсоюзом футболистов команды, устроил пикник для новых товарищей по Риу Аве и… спустя меньше трех недель перебрался в Реал Мадрид.

Мадридцам как раз был нужен правый защитник во вторую команду, Кастилью, чтобы заменить проданного в Байер Дани Карвахаля. "Королевский клуб" следил за Фабиньо к тому времени около года, так что даже тренер мадридцев Жозе Моуриньо позвонил своему коллеге из Риу Аве Нуну Эшпириту Санту, чтобы решить этот вопрос.

Естественно, большую часть сезона Фабиньо проводил в Кастилье, однако Моуриньо нередко брал его тренироваться с основной. Это, к слову, вызывало недовольство среди некоторых испанцев – они упрекали Моуриньо в том, что местным игрокам (например, капитану Кастильи Начо Фернандесу) он дает куда меньше шансов, чем клиенту Жорже Мендеша Фабиньо.

В мае 2013 бразилец даже сыграл за первую команду против Малаги (6:2), отметившись ассистом на Анхеля Ди Марию в эпизоде с шестым голом. По окончанию сезона он вернулся в Риу Аве и тут же отправился в новую аренду.

Монако тогда благодаря поддержке нового владельца Вадима Рыболовлева вернулся в Лигу 1 и принялся щедро тратить, чтобы составить конкуренцию ПСЖ. Лидеры Порту Жоау Моутинью и Хамес Родригес, один из лучших центрфорвардов мира Радамель Фалькао – за такими трансферами аренда 19-летнего бразильца из Риу Аве осталась незамеченной.

В княжестве быстрый фулбэк, хорошо выбирающий позицию и умеющий выигрывать единоборства быстро пришелся ко двору. К игре бразильца нареканий не было, и Монако продлил аренду еще на год.

Сезон-2014/15 выдался очень насыщенным для бразильца. Во-первых, он дебютировал за свою национальную сборную, пусть и довольствовался там лишь ролью дублера Дани Алвеса. Во-вторых, им начали предметно интересоваться Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. И в-третьих, Леонарду Жардим начал использовать его в центре поля.

Фабиньо хорошо действовал в полузащите, но когда Монако решил выкупить футболиста (всего за 6 млн евро, к слову), у бразильца был вопрос. Можно ли прописать в контракте, чтобы тренер использовал его как правого защитника? Фабиньо опасался, что, выступая в центре поля, потеряет место в сборной Бразилии. Гарантировать выполнение этого пожелания никто не мог, но хавбек все же остался в Монако, а когда позже к команде присоединился Джибриль Сидибе, окончательно переквалифицировался в хавбека.

В сезоне-2016/17 о Фабиньо говорили уже все. Он был одним из важнейших элементов команды, которая добралась аж до полуфинала Лиги чемпионов, а в Лиге 1 стала чемпионом, опередив местного гегемона ПСЖ.

Летом бразильцу приписывали переход в Париж, но он все же остался в Монако, тем летом и так потерявшем слишком много лидеров – Тьему Бакайоко, Бернарду Силву, Бенжамена Менди и Килиана Мбаппе. Однако спустя год пришло время покидать клуб для Тома Лемара, Жоау Моутинью и Фабиньо.

Вот мы и вернулись к началу материала. Спустя два дня после проигранного Ливерпулем финала Лиги чемпионов-2017/18 Фабиньо стал игроком Ливерпуля к радости фанатов "красных".

Здесь нужно отдать должное Роберто Фирмино, который снова сделал для Ливерпуля больше, чем кто-то мог подумать. "Помню, после матча Монако против Марселя, Фирмино прислал мне сообщение, и мы начали общаться. Он сказал: "Тренер спрашивал, что я думаю о тебе,я рассказал ему немного". Мы обменивались сообщениями, я спрашивал у него о Ливерпуле и так длилось некоторое время", — рассказывал Фабиньо позже.

"Затем Ливерпуль сообщил моим агентам об интересе, устроил встречу с Клоппом. Мы обсудили его видение команды, ежедневные тренировки, тактику, физические упражнения. Мой интерес возрастал, потому что я всегда говорил, что если покину Монако, то только ради клуба, который действительно во мне заинтересован. Я был счастлив, что Ливерпуль хотел меня купить и был уверен, что это правильный шаг. Так что вскоре после финала Лиги чемпионов все было оформлено официально".

Однако радость болельщиков из-за подписания Фабиньо сменилась недоумением, ведь ждать дебюта бразильца в новой команде пришлось около четырех месяцев. И уже после первого матча Фабиньо в основе Ливерпуля – в Кубке лиги против Челси – на него посыпалась критика в соцсетях.

"Да, у Юргена Клоппа мало неудачных трансферов, и я поддерживаю большинство его покупок, но подписание Фабиньо у меня всегда вызывало сомнения. Если честно, я думаю, это будет провал похлеще, чем с Энди Кэрроллом. Надеюсь, со временем я вернусь и удалю этот твит, будто его и не было, но я просто не вижу, что Фабиньо заиграет", — возмущался в сентябре 2018 некий Scouse в Твиттере. Твит остался без изменений до сих пор, но вряд ли не претерпело изменений его мнение о Фабиньо.

Уже в Ливерпуле Фабиньо получил от Джеймса Милнера прозвище Дайсон – в честь пылесоса, который подбирает все, подобно тому, как бразилец подбирает мячи на поле. Хотя сам Дайсон признается, что среди игроков Ливерпуля у него популярнее прозвище, полученное от Вирджила ван Дейка – Тощий. Здесь объяснения не нужны.

Еще по ходу первого сезона Фабиньо застолбил за собой место в основе Ливерпуля, являясь непреодолимой стеной в центре поля, какой когда-то был Хавьер Маскерано. С помощью бразильца "красные" выиграли Лигу чемпионов в 2019 году, а сам футболист по ходу турнира еще и успел освоить новую для себя позицию в центре обороны из-за травм основных центрбеков.

При переходе бразильца Юрген Клопп радовался, что он может сыграть на позиции "шестерки" и "восьмерки" в полузащите, а также на фланге защиты – как видим, на этом способности игрока не закончились, теперь к ним прибавилось и амплуа центрального защитника. Неизменно лишь одно: в какой бы роли ни сыграл Фабиньо, он все равно будет чрезвычайно полезен для команды.

"Не выпускайте Фабиньо на матч против Астон Виллы" – примерно такими сообщениями был наводнен Твиттер в этом сезоне. И дело вовсе не в плохой игре бразильца, а в том, что он мог получить желтую карточку, которая означала бы для него дисквалификацию на матч с Манчестер Сити. Первоначальный скепсис давно забыт, и теперь фанаты попросту не представляют, как Ливерпуль будет играть без Фабиньо.