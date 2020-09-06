Лига наций

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Перед игрой против сборной Испании место Тараса Степаненко в заявке на матч занял Евгений Макаренко.

Теперь у тренерского штаба национальной команды появилась головная боль при выборе стартового состава.

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Напомним, матч Испания — Украина состоится сегодня, шестого сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.