Команда Андрея Шевченко готовится к матчу, несмотря на все невзгоды.
фото Евгения Кравса, уаф
17 ноября 2020, 13:47
Сегодня, 17 ноября, сборная Украины должна сыграть против Швейцарии в рамках заключительного тура текущего этапа Лиги наций.
Этим утром "сине-желтые" провели тренировку на поле стадиона клуба Кикерс Люцерн, выступающем во втором по силе дивизионе Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
В занятии приняли участие 18 игроков. С командой не занимались Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые заразились коронавирусом.
Отметим, что в ближайшее время появится окончательная информация по поводу проведения матча. Его могут перенести из-за вспышки коронавируса в стане сборной Украины.