Лига наций

Команда Андрея Шевченко готовится к матчу, несмотря на все невзгоды.

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины должна сыграть против Швейцарии в рамках заключительного тура текущего этапа Лиги наций.

Этим утром "сине-желтые" провели тренировку на поле стадиона клуба Кикерс Люцерн, выступающем во втором по силе дивизионе Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В занятии приняли участие 18 игроков. С командой не занимались Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес, которые заразились коронавирусом.

Отметим, что в ближайшее время появится окончательная информация по поводу проведения матча. Его могут перенести из-за вспышки коронавируса в стане сборной Украины.