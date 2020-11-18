Лига наций

Доминик Блан отметил, что график обеих команда очень загружен.

Президент швейцарского футбольного союза Доминик Блан дал комментарий относительно ситуации с переносом матча Швейцария — Украина.

"В нынешнем виде либо Швейцария признается победителем по умолчанию. Либо будет жребий между победой Швейцарии, ничьей и победой Украины. Теперь решение должен принять Дисциплинарный и контрольный комитет УЕФА.

В первом случае есть несколько критериев, по которым можно решить, все ли реализовано Украиной, чтобы не дойти до этого. Не мне судить.

Сыграть матч в 2021 году? Мы думали над этим. Мы всегда хотели сыграть этот матч, чтобы все было справедливо. Но, к сожалению, это невозможно. Календарь на 2021-й уже очень занят матчами отбора на ЧМ-2022 и встречами Евро-2021. Международные окна заполнены", — приводит слова Блана TdG.

Напомним, что директор сборной Швейцарии не видел, что Украина искала решение проблемы.