Ліга націй

Стало відомо, який комплект ми побачимо на полі.

Збірна України у рамках заключного матчу шостого туру Ліги націй у Дивізіоні В зіграє проти національної команди Шотландії.

Футболісти команди Олександра Петракова, для яких цей матч є номінально домашнім, зіграють у синій формі. Воротар буде у червоному светрі.

Нагадаємо, це буде вирішальна зустріч за перше місце у групі, яке дасть путівку до Дивізіону А.

Матч Україна – Шотландія пройде сьогодні, 27 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова та відео онлайн-трансляція матчу.

Раніше стала відома заявка збірної України на зустріч проти Шотландії.