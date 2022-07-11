Северная Америка

Досвідчений футболіст може отримати ігрову практику у Північній Америці.

Бразильський захисник Дані Алвес влітку залишив Барселону після того, як клуб не запропонував йому подальшу співпрацю.

Вже повідомлялось, що 39-річний крайній захисник не збирається закінчувати кар'єру, адже бажає допомогти збірній Бразилії на Мундіалі в Катарі.

За інформацією Marca, у послугах вікового футболіста зацікавлений клуб з МЛС Сіетл Саундерс. Туди його зарекомендував наставник збірної Бразилії Тете.

Для Алвеса цей перехід також може бути цікавим, адже він може отримати досвід гри у Північній Америці та поборотись за трофей, якого в нього ще немає.

Щодо заробітної плати, то повідомляється, що вона може бути на мільйон вище, ніж пропонують Алвесу клуби з Мексики.