Досвідчений футболіст може отримати ігрову практику у Північній Америці.
Дані Алвес, Getty Images
11 липня 2022, 15:54
Бразильський захисник Дані Алвес влітку залишив Барселону після того, як клуб не запропонував йому подальшу співпрацю.
Вже повідомлялось, що 39-річний крайній захисник не збирається закінчувати кар'єру, адже бажає допомогти збірній Бразилії на Мундіалі в Катарі.
За інформацією Marca, у послугах вікового футболіста зацікавлений клуб з МЛС Сіетл Саундерс. Туди його зарекомендував наставник збірної Бразилії Тете.
Для Алвеса цей перехід також може бути цікавим, адже він може отримати досвід гри у Північній Америці та поборотись за трофей, якого в нього ще немає.
Щодо заробітної плати, то повідомляється, що вона може бути на мільйон вище, ніж пропонують Алвесу клуби з Мексики.