Перед майже 76-тисячним натовпом у Денвері капітан чапель продемонстрував феноменальну гру, забивши вирішальний гол.

У Денвері на стадіоні Емпауер Філд відбувся неймовірний за напругою матч MLS, у якому Інтер Маямі на виїзді здолав Колорадо Репідс з рахунком 3:2. Цей день мав стати історичним святом для господарів — клуб відзначав 30-ту річницю свого першого матчу, зібравши на трибунах майже 76 000 вболівальників, що є другим найвищим показником відвідуваності в історії ліги.

Проте головною зіркою вечора став Ліонель Мессі, який вперше завітав до Денвера і влаштував справжнє шоу. Восьмиразовий володар Золотого м'яча одразу взяв гру під свій контроль:

Після фолу Джоша Атенсіо на Янніку Брайті, Мессі холоднокровно реалізував пенальті, перегравши ексголкіпера збірної США Зака Стеффена. Перед перевою капітан Інтер Маямі перехопив м'яч після невдалого винесення господарів біля штрафного майданчика і віддав ідеальну розрізну передачу на Германа Бертераме, який подвоїв перевагу гостей — 2:0.

Після перерви Колорадо Репідс продемонстрували характер. Скориставшись перевагою домашнього високогір'я, вони кинулися відіграватися. Нападник Рафа Наварро зміг протиснутися крізь оборону та пробити голкіпера Маямі Дейна Сент-Клера. Вже через шість хвилин Даррен Япі знайшов вільний простір і зрівняв рахунок — 2:2, повернувши шалену інтригу. Однак Мессі не дозволив своїй команді втратити очки.

У вирішальний момент він опинився з м'ячем перед чотирма захисниками у штрафному майданчику та ювелірним, хірургічним дотиком відправив м'яч у сітку. Останні хвилини гості догравали в меншості. Пряму червону отримав італійський півзахисник Яннік Брайт.

Незважаючи на фінальний штурм, чаплі змогли втримати позитивний результат. Ця перемога стала ковтком свіжого повітря для «нтер Маямі, які до цього зазнали двох поразок поспіль. Команда Лео піднялась на другу сходинку Східної конференції маючи у своєму активі 15 очок після 8 турів.