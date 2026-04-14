Аргентинський фахівець подав у відставку з особистих причин.

Хав'єр Маскерано офіційно залишив посаду головного тренера Інтер Маямі лише через чотири місяці після того, як привів команду до першого в її історії титулу Кубка MLS.

У вівторок керівництво франшизи підтвердило, що 41-річний аргентинський наставник подав у відставку з особистих причин. Тимчасовим головним тренером першої команди на найближчі матчі призначено Гільєрмо Ойоса, який до цього обіймав посаду спортивного директора клубу.

"Я хочу повідомити всім, що з особистих причин вирішив завершити свою каденцію на посаді головного тренера футбольного клубу Інтер Маямі. Перш за все, я хотів би подякувати клубу за виявлену довіру, кожному співробітнику за колективні зусилля, і особливо гравцям, які зробили можливим пережити ці незабутні моменти", — заявив Маскерано.

Маскерано, який свого часу ділив роздягальню з головною зіркою Маямі Ліонелем Мессі у збірній Аргентини та Барселоні, очолював команду майже півтора року. Він прийшов на зміну Херардо Таті Мартіно у листопаді 2024-го.

Під керівництвом екснаставника молодіжної збірної Аргентини (U-20) Інтер Маямі дійшов до півфіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, фіналу Кубка ліги, а головне — виграв Кубок MLS у 2025 році.

У поточному сезоні 2026 року команда з Флориди посідає третє місце у Східній конференції за підсумками семи турів. Однак нещодавно колектив вилетів із Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, поступившись Нешвіллу.

Відставка також збіглася в часі з переїздом команди — менш ніж два тижні тому Інтер Маямі відкрив свій новий стадіон поблизу міжнародного аеропорту міста, де встиг зіграти внічию у двох перших матчах. Власник клубу Хорхе Мас тепло попрощався з тренером:

"Хав'єр назавжди залишиться частиною історії цього клубу та завжди займатиме особливе місце в родині Інтер Маямі. Не лише за те, що він був ключовою частиною незабутніх досягнень, таких як перемога в Кубку MLS та історичний виступ команди на Клубному чемпіонаті світу, але й за приклад, який він подав своєю відданістю та щоденною роботою. Ми поважаємо його рішення і бажаємо лише найкращого", — наголосив функціонер.

Новий керманич команди Гільєрмо Ойос має багатий досвід роботи тренером і спортивним директором у різних лігах світу, зокрема в мексиканській Liga MX, а також очолював національну збірну Болівії. Його попередні обов'язки спортивного директора наразі візьме на себе головний футбольний директор клубу Альберто Марреро.