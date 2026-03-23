Сторони дійшли фінальної згоди.
Антуан Грізманн, Getty Images
23 березня 2026, 09:15
Французький нападник Антуан Грізманн наближається до завершення європейської частини своєї тривалої кар’єри та проводить останній сезон у складі мадридського Атлетіко.
35-річний виконавець за ходом кампанії вів перемовини з представниками клубу американської МЛС Орландо Сіті, і зрештою сторони дійшли фінальної згоди.
Як повідомляють джерела, футболка з номером "7" та дворічний контракт уже чекають на колишнього футболіста національної збірної Франції.
Очікується підписання необхідних документів уже цього тижня, тоді як сам трансфер відбудеться на правах вільного агента влітку.
У цьому сезоні на рахунку Грізманна 13 голів та чотири асисти в 43 матчах (1985 хвилин).