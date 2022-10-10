За океаном завершився регулярний чемпіонат.
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10 жовтня 2022, 16:19
Сьогодні, 10 жовтня, відбулися заключні поєдинки регулярного чемпіонату МЛС.
За їхніми підсумками визначилися такі пари плей-офф:
Західна конференція
Лос-Анджелес Гелаксі — Нешвілл
Даллас — Міннесота Юнайтед
Остін — Реал Солт Лейк
Східна конференція
Нью-Йорк Ред Буллс — Цинциннаті
Нью-Йорк Сіті — Інтер Маямі
Монреаль Імпект — Орландо Сіті
Також зазначимо, що Філадельфія Юніон та Лос-Анджелес як переможці своїх конференцій пропускають перший раунд плей-офф та одразу зіграють у півфіналах.
Перші матчі плей-офф відбудуться з 15 по 18 жовтня.