Северная Америка

За океаном завершився регулярний чемпіонат.

Сьогодні, 10 жовтня, відбулися заключні поєдинки регулярного чемпіонату МЛС.

За їхніми підсумками визначилися такі пари плей-офф:

Західна конференція

Лос-Анджелес Гелаксі — Нешвілл

Даллас — Міннесота Юнайтед

Остін — Реал Солт Лейк

Східна конференція

Нью-Йорк Ред Буллс — Цинциннаті

Нью-Йорк Сіті — Інтер Маямі

Монреаль Імпект — Орландо Сіті

Також зазначимо, що Філадельфія Юніон та Лос-Анджелес як переможці своїх конференцій пропускають перший раунд плей-офф та одразу зіграють у півфіналах.

Перші матчі плей-офф відбудуться з 15 по 18 жовтня.