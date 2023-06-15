Северная Америка

Клуб МЛС продовжує переговори з двома колишніми гравцями "блаугранас".

Колишній півзахисник Барселони Серхіо Бускетс може продовжити свою кар'єру в американській лізі МЛС у клубі, який раніше підтвердив підписання Ліонеля Мессі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 34-річного іспанця зацікавлений Інтер Маямі, який веде переговори з футболістом, нещодавно ставшим вільним агентом.

Крім клубу з Майямі футболістом цікавляться команди із Саудівської Аравії, куди нещодавно перебрався Карім Бензема.

Зазначається, що клуб Девіда Бекхема сподівається підписати Бускетса із зарплатою не більше 1,65 мільйона доларів, щоб не використати один із трьох слотів правила "призначеного гравця", на яких не поширюється стеля зарплат.

Також джерело додає, що інші клуби МЛС будуть дуже незадоволені, якщо Бускетс буде одним із "призначених гравців".

Додамо, що окрім Бускетса, Інтер веде переговори з ще одним колишнім гравцем Барселони Хорді Альбою.