Северная Америка

Для майбутньої команди Ліонеля Мессі це була шоста поразка поспіль у МЛС.

Інтер Маямі в черговому турі регулярного чемпіонату МЛС поступився Нью-Інгленду Революшн із рахунком 1:3.

У цьому матчі у стартовому складі команди з Маямі вийшов український захисник Сергій Кривцов, котрий відіграв весь матч.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 32-річного українця в 5,9 балів, що є середньою оцінкою у складі Інтера.

Також наголосимо, що цей матч обслуговував український арбітр Сергій Бойко.

Для Інтера це була шоста поразка поспіль у МЛС. Наразі майбутня команда Ліонеля Мессі посідає останнє, 15 місце у Східній конференції МЛС.