Северная Америка

Дебютний матч аргентинського форварда за клуб МЛС переглянуло 12,5 мільйонів глядачів.

Кілька днів тому пройшов поєдинок Leagues Cup, у якому Інтер Маямі обіграв Крус Асуль із рахунком 2:1.

У цьому матчі дебютував колишній нападник Барселони та ПСЖ Ліонель Мессі, який забив переможний м'яч у компенсований час зі штрафного.

За інформацією TyC Sports, цей матч переглянуло 12,5 мільйонів глядачів, що є рекордною аудиторією для футбольних матчів на території США.

Також для порівняння наводяться середні показники перегляду матчів фінальної серії НБА у сезоні-2021/22, у якому зустрічалися Бостон та Голден Стейт. Ці матчі в середньому дивилося 12,4 млн глядачів.

Найпопулярнішим та рекордним є Супербоул-2023, в якому зустрічалися Канзас-Сіті та Філадельфія. Цифри вражаючі – 115 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що Мессі став капітаном Інтера Маямі.