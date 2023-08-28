Северная Америка

36-річний аргентинець відмовився від спілкування із журналістами після гри.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі може отримати покарання після свого дебютного матчу в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, 36-річного аргентинця можуть покарати за те, що після матчу він не спілкувався з представниками ЗМІ, хоча цього вимагають правила чемпіонату.

Нагадаємо, у цій грі Мессі забив дебютний м'яч у МЛС, а Інтер відсвяткував перемогу над Нью-Йорк Ред Буллз (2:0).

Загалом на рахунку Мессі дев'ять матчів за американський клуб, у яких він забив 11 голів та віддав три асисти.

Також був коментар головного тренера Інтера Херардо Мартіно, який заявив, що команді необхідно вчитися перемагати без аргентинця на полі.