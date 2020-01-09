Россия

Венгр будет работать главой судейского департамента Российского футбольного союза.

Известный в прошлом венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза, сообщил официальный сайт организации.

На новом месте работы Кашшаи будет помогать еще один бывший арбитр Дьорди Ринг.

Среди главных достижений Кашшаи – финал Лиги чемпионов между Барселоной и Манчестер Юнайтед в 2011 году, а также работа на чемпионате мира в ЮАР в 2010 и Евро-2012 в Украине и Польше.

В 2011 году Виктор был назван лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в декабре 2019 года.

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