60-річний фахівець продовжує шукати варіанти для кар’єри.

Відомий італійський фахівець Стефано Піолі відмовився від пропозиції очолити московський клуб ЦСКА. Про це повідомляє LaViola.

За інформацією джерела, ЦСКА вийшов на контакт із 60-річним спеціалістом після звільнення швейцарського тренера Фабіо Челестіні. Проте Піолі не зацікавився варіантом працевлаштування в росії та відхилив пропозицію.

Наразі тренер формально має чинний контракт ще на два роки з Фіорентина, попри те, що був звільнений із клубу в листопаді минулого року. Це дозволяє італійцю не поспішати з вибором нового місця роботи та розглядати альтернативні варіанти продовження кар’єри.

Нагадаємо, минулого літа в медіа з’являлася інформація про переговори Піолі з Металіст 1925, яку згодом підтверджував інвестор та голова наглядової ради клубу Володимир Носов.