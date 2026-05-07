60-річний фахівець продовжує шукати варіанти для кар’єри.
07 травня 2026, 21:30
Відомий італійський фахівець Стефано Піолі відмовився від пропозиції очолити московський клуб ЦСКА. Про це повідомляє LaViola.
За інформацією джерела, ЦСКА вийшов на контакт із 60-річним спеціалістом після звільнення швейцарського тренера Фабіо Челестіні. Проте Піолі не зацікавився варіантом працевлаштування в росії та відхилив пропозицію.
Наразі тренер формально має чинний контракт ще на два роки з Фіорентина, попри те, що був звільнений із клубу в листопаді минулого року. Це дозволяє італійцю не поспішати з вибором нового місця роботи та розглядати альтернативні варіанти продовження кар’єри.
Нагадаємо, минулого літа в медіа з’являлася інформація про переговори Піолі з Металіст 1925, яку згодом підтверджував інвестор та голова наглядової ради клубу Володимир Носов.