Россия

Немецкий специалист будет работать в России.

Известный немецкий специалист Ральф Рангник стал новым руководителем по спорту и развитию московского Локомотива. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года.

В Локомотиве Рангник будет заниматься широким спектром направлений работы, в том числе стратегическое планирование и спортивное развитие, а также совместную работу клубных команд от академии до резервного состава.

Рангник ранее работал главным тренером нескольких команд Бундеслиги — он возглавлял Штутгарт, Ганновер, Шальке, Хоффенхайм и Лейпциг.

Также Ральф возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов Ред Булл, включая Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллис и Ред Булл Брагантино.

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