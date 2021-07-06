Немецкий специалист будет работать в России.
Ральф Рангник, ФК Локомотив
06 июля 2021, 14:51
Известный немецкий специалист Ральф Рангник стал новым руководителем по спорту и развитию московского Локомотива. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года.
В Локомотиве Рангник будет заниматься широким спектром направлений работы, в том числе стратегическое планирование и спортивное развитие, а также совместную работу клубных команд от академии до резервного состава.
Рангник ранее работал главным тренером нескольких команд Бундеслиги — он возглавлял Штутгарт, Ганновер, Шальке, Хоффенхайм и Лейпциг.
Также Ральф возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов Ред Булл, включая Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллис и Ред Булл Брагантино.
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