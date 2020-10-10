Россия

Нигериец близок к переходу в московский клуб.

Полузащитник Челси Виктор Мозес должен в ближайшее время стать игроком Спартака, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Руководство Спартака договорилось с "синими" об аренде вингера до конца сезона. Нигериец уже отправился в расположение московского клуба для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

Действующий контракт Мозеса с Челси рассчитан до июня 2021 года.

Во второй половине прошлого сезона 29-летний игрок выступал на правах аренды в Интере, где провел 20 матчей и отличился пятью ассистами.