Россия

Андрей будет помогать новому тренеру команды Сандро Шварцу.

Новым главным тренером московского Динамо стал немец Сандро Шварц, а помогать ему будут Волкан Булут и Андрей Воронин, сообщил официальный сайт клуба.

Воронин выступал за Динамо в качестве футболиста с 2010 по 2014 год. В 80 играх чемпионата России он отметился 22 голами.

Андрей получил тренерскую лицензию в октябре 2016 года. С января 2017 он полгода возглавлял Бюдерих, выступающий в седьмом дивизионе чемпионата Германии.