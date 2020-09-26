Россия

Албанский защитник может покинуть чемпионат Италии.

Правый защитник Наполи Элсид Хисай может сменить клубную прописку и отправиться в чемпионат России.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 26-летнего албанца заинтересован московский Спартак, который уже начал переговоры по переходу футболиста.

По информации источника, "красно-белые предложили 7 миллионов евро за Хисая, который в прошлом сезоне Серии А провел 20 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

Напомним, в июне агент албанского защитника Марио Джуффреди заявил, что Наполи хочет продлить с его клиентом контракт. Тем не менее, Хисай не захотел этого делать, но, по словам агента, не из-за денег.