Россия

32-річний півзахисник перейшов до російського клубу на правах оренди до кінця сезону.

Колишній півзахисник національної збірної України Дмитро Іванісеня змінив клуб у Росії. Футболіст перебрався з самарських Крильєв Совєтов до Єкатеринбурзького Уралу на правах оренди, яка діятиме до завершення поточного сезону.

Іванісеня є уродженцем Кривого Рогу та вихованцем донецького Шахтаря, хоча за основну команду гірників не виступав. У різні роки він грав за Маріуполь, Динамо Тбілісі та луганську Зорю, а в листопаді 2019 року дебютував за збірну України у товариському матчі проти Естонії.

У 2021 році хавбек підписав контракт із Крильями Совєтов і після початку повномасштабної війни не залишив Росію. У 2024 році він отримав російське громадянство.