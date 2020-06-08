Экс-защитник Челси продолжит карьеру в другом клубе.
Бранислав Иванович (слева), Getty Images
08 июня 2020, 13:39
Бранислав Иванович в конце сезона покинет Зенит, сообщает Sportski žurnal.
По информации источника, 36-летний футболист станет свободным агентом. С ним не будет продлено соглашение.
Напомним, что серб выступает за Зенит с 2017 года.
Иванович наиболее известен по выступлениям за Челси, за который выступал с 2008 по 2017-й год, а также использовался на позиции правого и центрального защитника.