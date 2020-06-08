Россия

Экс-защитник Челси продолжит карьеру в другом клубе.

Бранислав Иванович в конце сезона покинет Зенит, сообщает Sportski žurnal.

По информации источника, 36-летний футболист станет свободным агентом. С ним не будет продлено соглашение.

Напомним, что серб выступает за Зенит с 2017 года.

Иванович наиболее известен по выступлениям за Челси, за который выступал с 2008 по 2017-й год, а также использовался на позиции правого и центрального защитника.