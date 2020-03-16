Испания

Защитник Валенсии стал очередным футболистом, у которого обнаружили COVID-19.

Хосе Гайя сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат.

"Тест дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов", — написал футболист на своей странице в Instagram.

Из-за эпидемии чемпионат Испании отложен минимум до 22 марта.

Ранее сообщалось, что Мангала болен коронавирусом, а не так давно игравшая против Валенсии Аталанта продлила карантин.