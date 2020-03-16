Хосе Гайя сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат.

"Тест дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов", — написал футболист на своей странице в Instagram.

Из-за эпидемии чемпионат Испании отложен минимум до 22 марта

Ранее сообщалось, что Мангала болен коронавирусом, а не так давно игравшая против Валенсии Аталанта продлила карантин.  

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