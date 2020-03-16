Испания 16 марта 2020, 01:20 У Гайя обнаружили коронавирус Защитник Валенсии стал очередным футболистом, у которого обнаружили COVID-19. Хосе Гайя, Getty Images 16 марта 2020, 01:20 Хосе Гайя сообщил, что тест на коронавирус дал положительный результат. "Тест дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов", — написал футболист на своей странице в Instagram. Из-за эпидемии чемпионат Испании отложен минимум до 22 марта. Ранее сообщалось, что Мангала болен коронавирусом, а не так давно игравшая против Валенсии Аталанта продлила карантин. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Хосе Гайя Команды Валенсия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте