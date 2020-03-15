Бразилия

Вопросы с чемпионатами штатов будут решить местные футбольные власти.

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом, Бразильская футбольная конфедерация приняла решение остановить на неопределенный срок все общенациональные футбольные турниры с понедельника, 16 марта — сообщил официальный сайт организации.

Это касается Кубка Бразилии, женского чемпионата Бразилии (мужской должен стартовать в мае), а также молодежных чемпионата (U-17) и Кубка (U-20) страны.

Вопросы с чемпионатами штатов должны решать федерации футбола каждого штата в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что клуб Гремио протестовал против продолжения чемпионата штата Гаушу.

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