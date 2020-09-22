Испания

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Пришло время одного из самых величайших клубов мира — мадридского Реала!

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Со всеми предыдущими материалами проекта вы можете ознакомиться по ссылке.

Переходя к мадридскому Реалу, продолжаем идти по заданному пути и начинаем наш цикл материалов с выбора лучшего голкипера "сливочных". Мигель Анхель, Хуанито Алонсо, Гарсия Ремон, Антонио Бетанкорт, Хосе Банон... Эти вратари были выдающимися и навсегда оставили свой след в истории Реала, однако есть тройка игроков, которые тут же приходят на ум, когда речь идет о лучших голкиперах "бланкос". Итак, спешим представить — Рикардо Самора, Пако Буйо и, конечно же, Икер Касильяс.

Рикардо Самора

Выступал за команду: 1929-1936 гг

Матчи: 108

Рикардо Самора по прозвищу "El Divino", что в переводе означает божественный, по праву считается сильнейшим вратарем в истории испанского футбола и одним из сильнейших вратарей мира за всю историю футбола. Самора попал в Реал в далеком 1929 году, когда уже состоялся как топ-голкипер и уже выиграл немало трофеев с Барселоной и Эпаньолом. В сезоне-1931/32 Самора помог Реалу завоевать первый чемпионский титул в истории и отстоять его на следующий же год. Также в Мадриде он выиграл два Кубка Испании.

Самора отличался невероятной реакций, хваткой и безумными прыжками. В те времена уж точно никто не мог с ним сравниться. Совсем неудивительно, что в его честь была учреждена награда, которая по сей день вручается лучшему голкиперу по итогам сезона. Очень жаль, что с того времени осталось очень мало видеофактов игры величайшего стража ворот, но некоторые моменты все-таки сохранились. По видео ниже нетрудно понятно, что Самора был не только легендарным мастером своего дела, но и прекрасным человеком.

Пако Буйо

Выступал за команду: 1986-1997 гг

Матчи: 421

Пропущено: 396

Матчей на ноль: 171

Буйо классно показал себя в Севилье, что привело к вызову в сборную Испании и переходу в мадридский Реал, где 28-летний кипер должен был заменить возрастного Мигеля Анхеля. Получилось на все 100%. В дебютном сезоне Пако отыграл все 44 поединка в чемпионате и своей игрой влюбил в себя армию фанатов. В итоге Буйо выступал за Реал до конца своей славной карьеры и в общей сложности провел за "сливочных" 454 матча во всех турнирах. Играл вместе с такими выдающимся футболистами, как Эмилио Бутрагеньо, Уго Санчес, Мануэль Санчис, Чендо, Рафаэль Гордильо, Мичел, Рафаэль Мартин, Фернандо Йерро, Фернандо Редондо, Иван Саморано и Рауль.

В составе Реала Буйо шесть раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем национального Кубка, а еще четыре раза поднимал над головой Суперкубок страны. Дважды удостоился трофея Саморы, как лучшему голкиперу сезона. Очень жаль, что на европейской арене Буйо так и не выиграл ни одного трофея. Вратарь был основным до 38 лет — именно в этом возрасте Пако проиграл конкуренцию молодым Бодо Илльгнеру и Сантьяго Каньисаресу. Тогда Буйо понял, что оставаться третьим голкипером нет смысла и завершил карьеру.

Икер Касильяс

Выступал за команду: 1998-2015 гг

Матчи: 725

Пропущено: 751

Матчей на ноль: 264

Олицетворение Реала начала этого века. Икер родился в Мадриде и с 8 лет находился в структуре "бланкос". Основным голкипером первой команды Касильяс стал с 2002 года и с тех пор его место в составе не подлежало сомнению. Впоследствии Икер стал капитаном. Все шло гладко до 2012 года, пока не случился конфликт с фанатами и Жозе Моуриньо. Эксцентричный португальский тренер сделал выбор в пользу Антонио Адана, что вызвало шквал эмоций в СМИ и среди некоторых болельщиков. "На данный момент Адан лучше, чем Касильяс. И я рассчитываю лишь на свое мнение". Затем Икер еще и сломал руку.

Давление со стороны фанатов не прекращалось, они освистывали Икера и называли "кротом". Моуриньо был уверен, что Икер предал его. Тогда тренер специально к матчу против Барсы подготовил сюрприз для Гвардиолы: Пепе вышел в опорную зону, чтобы, грубо говоря, парализовать движение в центре своей грубостью. Гвардиола узнал об этом до старта матча и изменил модель игры. Моуриньо был уверен, что виноват в этом именно Касильяс и его длинный язык. Ту речь Моуриньо в раздевалке после проигранного полуфинального матча Лиги чемпионов (0:2) игроки Реала запомнят навсегда:

Во время этой речи Моуриньо больше других смотрел на Касильяса. Икер не выдержал и отправился в душ. Их взаимоотношения были разрушены.

"Я всегда подвергался упрекам за то, что не отвечал Моуриньо. А я же просто не стал подливать масла в огонь ради клуба. Свист болельщиков причиняет сильную боль. Публика вправе поступать так, как считает нужным, но лично мне легче от этого не становится".

Было понятно, что дни Касильяса в Реале сочтены, хоть он и пробыл в клубе еще два года после ухода Моуриньо. В 2015-м году испанец отправился в Порту, где также было огромное количество проблем. Икера обвиняли в отлынивании от тренировок, несерьезному отношению и так далее. Даже в Португалии он долгое время был запасным. А в мае 2019-го прямо во время тренировки у него случился инфаркт миокарда. Такое крайне редко случается с футболистов, ведь причины — высокий холестерин, алкоголь, курение, лишний вес, неправильное питание, "сидячий" образ жизни и недостаток физических нагрузок.

Как вы сами понимаете, все это неприменимо к Икеру Касильясу. Но есть одна причина, которая вполне вписывается в историю легенды, учитывая последние шесть-сем лет его карьеры. Речь о неуравновешенной психике, вызванной постоянными депрессивными состояниями и невозможностью противостоять стрессам. К счастью, Икер уже давно оправился и даже ненадолго вернулся в футбол. Сейчас он готовится к возвращению в Реал. Конечно же, не в качестве футболиста.

Немного отошли от темы, но когда речь идет о таких личностях, как Икер, хочется написать как можно больше. Несмотря на смазанный финал его мадридской истории, он по праву может считать себя настоящей легендой клуба и важнейшей персоной в его истории.

Пришло время подводить итоги!

Редакция Football.ua считает, что место в воротах легендарного состава Реала должен занять Икер Касильяс. А что скажите вы?

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