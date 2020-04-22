Испания

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил уменьшить ему зарплату на 25%.

Несмотря на то, что Федерация футбола Испании не планировала переговоры с тренером национальной сборной по поводу снижения зарплаты, Луис Энрике решил сделать это сам — сообщает AS.

Как сообщает авторитетное испанское издание, федерация не получит суммы, полагавшиеся ей за товарищеские матчи против Германии и Нидерландов (в марте), а также Португалии и Литвы (в июне). Кроме того, отсрочка Евро-2020 отсрочила также получение минимум 15 миллионов евро, на которые рассчитывала Испания.

Естественно, 25% от зарплаты Луиса Энрике, которая составляет 1,5 миллиона евро в год, не покроют всех потерь, но сам факт решения тренера заслуживает уважения.

Ранее сообщалось, что также добровольно сократили себе зарплату на 25% руководители Ливерпуля.

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