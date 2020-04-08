Ассоциация отелей Канарских островов считает, что здесь можно спокойно играть без зрителей.
Красавец Эстадио Элиодоро Родригес, на котором играет Тенерифе, задействовать не будут, фото Marca
08 апреля 2020, 19:59
Президент ассоциации отелей на Канарах Хорхе Маричал отправил письма президентам Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу и Ла Лиги Хавьеру Тебасу с предложением провести оставшиеся матчи Примеры и Сегунды на спортивных базах отелей, входящих в ассоциацию — сообщает Marca.
По мнению Маричала, качество полей находится на высочайшем уровне, команды и обслуживающий персонал без проблем можно разместить в отелях с соблюдением всех мер карантина и изоляции, а, поскольку матчи будут проходить без зрителей, трибуны, которых нет, не понадобятся.
На крайний случай — на Канарских островах в частных больницах, с которыми сотрудничает ассоциация отелей, есть 2 000 коек...
На момент публикации материала на Канарских островах было зафиксировано 1758 случаев заражения коронавирусом (91 смерть), а в целом по Испании — 146 690 (14 673).
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