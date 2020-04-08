Испания

Ассоциация отелей Канарских островов считает, что здесь можно спокойно играть без зрителей.

Красавец Эстадио Элиодоро Родригес, на котором играет Тенерифе, задействовать не будут, фото Marca

Красавец Эстадио Элиодоро Родригес, на котором играет Тенерифе, задействовать не будут, фото Marca

Президент ассоциации отелей на Канарах Хорхе Маричал отправил письма президентам Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу и Ла Лиги Хавьеру Тебасу с предложением провести оставшиеся матчи Примеры и Сегунды на спортивных базах отелей, входящих в ассоциацию — сообщает Marca.

По мнению Маричала, качество полей находится на высочайшем уровне, команды и обслуживающий персонал без проблем можно разместить в отелях с соблюдением всех мер карантина и изоляции, а, поскольку матчи будут проходить без зрителей, трибуны, которых нет, не понадобятся.

На крайний случай — на Канарских островах в частных больницах, с которыми сотрудничает ассоциация отелей, есть 2 000 коек...

На момент публикации материала на Канарских островах было зафиксировано 1758 случаев заражения коронавирусом (91 смерть), а в целом по Испании — 146 690 (14 673).

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