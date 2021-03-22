Помимо командного достижения, американец отметился дебютными голами в чемпионате.
Сержиньо Дест, getty images
22 марта 2021, 01:15
Защитник Барселоны Сержиньо Дест оформил дубль в матче 28-го тура Ла Лиги с Реал Сосьедадом.
Данные голы стали дебютными для американца в составе "сине-гранатовых" в испанском чемпионате.
По информации Opta, Дест стал 18-м игроком Барселоны забившим в Ла Лиге в текущем сезоне. Это лучший результат среди команд топ-5 лиг Европы.
Ранее нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал разгромную победу над Реал Сосьедадом.
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