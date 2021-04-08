Испания

Французу разрешили покинуть расположение клуба.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

По информации источника, нападающий отсутствовал на занятии по личным причинам, ему дали разрешение покинуть расположение клуба. Француз должен вернуться завтра, чтобы провести последнюю тренировку перед отъездом в Мадрид на матч с Реалом.

Отмечается, что в общей группе тренировался защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике. Его участие в класико не исключено, однако маловероятно из-за проблем с коленом.

За последний месяц Пике провел лишь одну полноценную тренировку и все еще испытывает дискомфорт. Вскоре врачи клуба определятся с тем, сможет ли Пике принять участие в игре.

Напомним, что эль-класико, которое обслужит Матеу Лаос, состоится в субботу, 10-го апреля. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.

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