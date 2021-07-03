Испания

Бразилец поделился мнением о нападающем "сине-гранатовых".

Защитник Сан-Паулу и экс-футболист Барселоны Дани Алвес высоко отозвался о своем бывшем одноклубнике, форварде каталонцев Лионеле Месси.

"Я могу говорить лишь о футболистах, которых видел сам. Я наблюдал за невероятно талантливыми игроками, но никто не мог выступать на топ-уровне настолько долго.

Итак, несмотря на то, что он аргентинец, я признаю: Месси — величайший игрок в истории.

Напомним, что 1 июля 2021 года Лионель Месси стал свободным агентом. Позднее Легенда каталонского клуба Хави высказался о ситуации вокруг завершившегося контракта Месси.

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