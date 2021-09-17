Испания

Функционер каталонцев восхищен работой президента мадридцев.

Вице-президент Барселоны Эдуард Ромеу, который занимается финансами каталонского клуба, похвалил президента Реала Флорентино Переса за его работу.

"Они действительно могут подписать и Мбаппе, и Холанда. Реал – крупный и очень сильный клуб. Если бы мы были более осмотрительны в последние годы, то могли бы быть той же ситуации.

Перед Флорентино Пересом хочется снять шляпу за то, как он управляет клубом. Никто не справился бы лучше мистера Переса в экономических вопросах. Я очень восхищен тем, как он ведет дела", — приводит слова Ромеу Marca.

Напомним, что ранее Барселона заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021.