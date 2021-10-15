Президент высказался о своем предшественнике в каталонском клубе.
Жоан Лапорта, Getty images
15 октября 2021, 23:54
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта высказался о своем предшественнике Хосепе Бартомеу на посту руководителя клуба.
По его словам, вся ответственность за происходящее сейчас в клубе лежит на Бартомеу.
"В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы. Ответственность – на нем. Но я не буду вдаваться в детали, чтобы не портить прекрасный момент подписания контракта с Педри",- приводит слова функционера Europa Press.
Ранее, Бартомеу оценил период своей работы в Барселоне.