Испания

Президент высказался о своем предшественнике в каталонском клубе.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта высказался о своем предшественнике Хосепе Бартомеу на посту руководителя клуба.

По его словам, вся ответственность за происходящее сейчас в клубе лежит на Бартомеу.

"В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает магнитуду вызванной им катастрофы. Ответственность – на нем. Но я не буду вдаваться в детали, чтобы не портить прекрасный момент подписания контракта с Педри",- приводит слова функционера Europa Press.

Ранее, Бартомеу оценил период своей работы в Барселоне.