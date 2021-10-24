Испания

Президент Барселоны высказался об уходе лидера команды в летнее трансферное окно.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта вновь прокомментировал уход из команды Лионеля Месси на правах свободного агента в ПСЖ.

По словам функционера, он был готов к уходу легенды клуба, но не в этот период времени.

"Сейчас со мной остается мысль о том, что мы смогли наслаждаться его игрой так долго – он был здесь с 16 до 34 лет. Этот момент должен был настать рано или поздно, но, к сожалению, это произошло сейчас. Возможно, на два года раньше, чем планировалось", — заявил Лапорта.

Также президент клуба рассказал о процессах, которые происходили летом во время попыток подписания нового контракта.

"Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что это привело бы к тому, что будущее клуба заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что пришло время уходить. Его окружение заверило меня, и я верю этим людям, что у них не было договоренностей с другими клубами. Лео хотел остаться в Барселоне", — приводит слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, в 17:15 по киевскому времени начнется поединок между Барселоной и Реалом. Это будет первое за 17 лет Эль-Классико без Месси.

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