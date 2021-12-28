Испания

В еще одном клубе испанской Ла Лиги зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Два футболиста Осасуны заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Оба игрока, фамилии которых не разглашаются, сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию.

Результаты остальных футболистов, а также тренеров и членов персонала отрицательные, кроме еще троих, у которых были неопределенные результаты.

Ближайший матч Осасуна должна провести 3 января в гостях против Атлетика. После 18 игр Осасуна набрала 22 очка и занимает 13 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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