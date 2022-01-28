Руководство клуба не сообщает имя заболевшего футболиста.
Фото ФК Леванте
28 января 2022, 14:05
Во время очередного тестирования на коронавирус в Леванте выявлен еще один положительный результат — сообщил официальный сайт клуба.
Сообщается, что положительный тест сдал один из игроков первой команды.
В конце декабря прошлого года сообщалось о вспышке коронавируса в Леванте.
Безнадежный аутсайдер Ла Лиги отстает от спасительного 17-го места на 9 очков и ближайший матч чемпионата Испании проведет 4 февраля на выезде против Хетафе.