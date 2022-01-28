Испания

Руководство клуба не сообщает имя заболевшего футболиста.

Во время очередного тестирования на коронавирус в Леванте выявлен еще один положительный результат — сообщил официальный сайт клуба.

Сообщается, что положительный тест сдал один из игроков первой команды.

В конце декабря прошлого года сообщалось о вспышке коронавируса в Леванте.

Безнадежный аутсайдер Ла Лиги отстает от спасительного 17-го места на 9 очков и ближайший матч чемпионата Испании проведет 4 февраля на выезде против Хетафе.