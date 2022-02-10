Испания

Уругваец пропустит ближайший матч Ла Лиги.

Защитник мадридского Атлетико и сборной Уругвая Хосе Мария Хименес сдал положительный тест на коронавирус и не поможет своей команде в ближайшем поединке Ла Лиги.

Футболист отправился на самоизоляцию, а сам клуб уже уведомил компетентные органы Испании о произошедшем, сообщает официальный Twitter "матрасников".

Таким образом, Хименес точно не сыграет в матче чемпионата Испании против Хетафе.

Поединок состоится в субботу, 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что новичок команды Васс выбыл на два месяца из-за травмы.