Испания

Football.ua представляє анонс матчу чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 26-го туру іспанської Прімери на нас очікує протистояння між каталонською Барселоною та баскським Атлетиком, яке пройде на стадіоні Камп Ноу.

Барселона — Атлетік

Неділя, 27 лютого, 22:00. Камп Ноу, Барселона (Іспанія). Головний арбітр — Гільєрмо Куадра Фернандес (Балеарські острови, Іспанія). пряма трансляція на MEGOGO.

Каталонські клуби недолюблюють баскські, баскські, у свою чергу, недолюблюють каталонські. Сукупність цієї взаємної ворожості та конкуренції знайшла своє відображення і у футболі. А тут ще й за ходом поточного сезону Атлетік примудрився вибити "блаугранас" із Кубка Іспанії в максимально напруженому поєдинку з овертаймами (3:2), тому приводів для реваншу колектив Хаві буде достатньо. Утім, і без додаткового контексту Барселоні від цієї гри потрібна виключно перемога.

Каталонці мають шанси продовжити звитяжну серію на тлі ефектних матчів у Валенсії (4:1) та Неаполі (4:2), показавши цим свою здатність і надалі боротися за місця в Лізі чемпіонів УЄФА. Очевидно, що Хаві говорить про претензії на титул виключно заради підтримання іміджу свого клубу, проте Барса ще має простір для маневру у вигляді двох матчів у запасі, а при вдалому збігу обставин і дистанцію в 18 очок до Реала можна помітно скоротити. Принаймні спробувати наздогнати Севілью точно варто.

У Атлетіка завдання виглядають значно скромнішими, а їх головною метою зараз є скоріше "блаугранас". Баски відстають на п'ять очок, але мають на один зіграний матч більше. Це говорить нам лише про те, що без перемоги на Камп Ноу претендувати на зону єврокубків "левам" немає особливого сенсу. Вони останнім часом виступають досить стабільно, але обігнати Вільярреал та Реал Сосьєдад, які дають не менш якісні результати, буде дуже складно.

За версією букмекерів, фаворита в майбутньому протистоянні визначити просто. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,63 тоді як потенційний успіх Атлетика оцінюється показником 6,10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,18.

Не зіграють: Альба, Абде, Роберто, Джужла, Фаті, Бальде, Санс, Ахомач, Умтіті — Беренгер.

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