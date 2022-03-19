Испания

Пропонуємо вашій увазі букмекерські котирування на поєдинок.

Мадридський Реал прийме на своєму полі Барселону у рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги.

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають господарів матчу. Так, коефіцієнт на перемогу Реала складає 2,3.

Шанси на перемогу Барселони оцінюються коефіцієнтом 3,15. Коефіцієнт на нічию – 3,55.

Цікавою виглядає ставка на гол зимового новачка Барселони П'єра-Емеріка Обамеянга з коефіцієнтом 2,5.

Матч Реал Мадрид – Барселона відбудеться на Сантьяго Бернабеу у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.